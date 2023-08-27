ВСУ двигаются вперед: Тарнавский по ситуации на южном фронте

Силы обороны Украины двигаются вперед на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



По его словам, ВСУ в течение суток выполнили 1268 огневых задач. При этом за последние сутки потери российских оккупантов составили 305 человек (безвозвратные – 78, раненые – 210, плен – 17).



Кроме того, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники, в частности:

два танка;

восемь боевых бронированных машин;

пять артиллерийских систем и минометов;

две реактивные системы залпового огня;

один противотанковый ракетный комплекс;

четыре беспилотника;

10 единиц авто техники.

Также Силы обороны уничтожили 11 складов боеприпасов армии РФ.



Недавно ВСУ зашли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.