На Сході України найзапекліші бої відбуваються в районах сіл Райгородка та Ковалівка — Сирський

ЗСУ стримують наступ військ РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямі. Фото: Олександр Сирський

Ситуація на Східному фронті залишається складною. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Наші частини продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці», — розповів військовий.



Сирський зазначив, що одночасно ЗС РФ здійснюють перегрупування, заводять нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності та боєздатності своїх військ.

На Бахмутському напрямку, за його словами, щодня йдуть гарячі бої, загарбники за будь-яку ціну намагаються повернути втрачені позиції, по кілька разів на день контратакуючи ЗСУ.



«Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках», — заявив Сирський.

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