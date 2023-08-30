На Востоке Украины наиболее ожесточенные бои происходят в районах сел Райгородка и Ковалевка — Сырский

ВСУ сдерживают наступление войск РФ на Купянско-Лиманском направлении. Фото: Александр Сырский

Обстановка на Восточном фронте остается сложной. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее ожесточенные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике», — рассказал военный.



Сырский отметил, что одновременно ВС РФ осуществляют перегруппировку, заводят новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск.

На Бахмутском направлении, по его словам, ежедневно идут горячие бои, захватчики любой ценой пытаются вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакуя ВСУ.



«Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно на этих направлениях», — заявил Сырский.

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