Тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку на сході України, там зараз ЗС РФ докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, за її словами, на цій ділянці фронту ЗСУ знищують загарбників, не залишаючи їм можливості реалізувати плани.

«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах», — розповіли в Міноборони України.

На південних напрямках, як зазначила Маляр, триває наступальна операція ЗСУ, є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Повідомляється, що наразі Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах.

«Ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону («Брянськ», «Курськ» та «Білгород») з метою сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій», — йдеться у повідомленні.

За даними Маляр, тривають обстріли населених пунктів на півночі України з території РФ, загарбники проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, порушуючи український Державний кордон.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.