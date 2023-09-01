За добу в районі Новоєгорівки ЗСУ знищено шість російських танків

Минулої доби під Новоєгорівкою в Луганській області знищено шість російських танків. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зазначивши, що в районі цього населеного пункту за вчора ЗС РФ завдали дев'ять авіаційних ударів.



Також, за даними ЗСУ, біля Новоєгорівки сталося вісім штурмів із боку загарбників.

З семи танків, знищених за добу на Лиманському та Куп'янському напрямках, шість було знищено, за даними Євлаша, біля Новоєгорівки.

Позиції ЗСУ на Луганській ділянці фронту обстріляно росіянами 650 разів із артилерії різних систем, завдано 14 авіаційних ударів.

Євлаш розповів, що українським захисникам вдалося ліквідувати 77 російських загарбників.

«Серед семи спалених танків, два — сучасні Т-90 «Прорив». Також росіяни недорахувалися БМП, трьох автівок, 82-мм міномета, гаубиці «Мста-Б», артилерійської установки «Піон», безпілотника та двох складів з боєприпасами», — повідомили у ЗСУ.

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