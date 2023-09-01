За сутки в районе Новоегоровки ВСУ уничтожено шесть российских танков

Войска РФ за сутки разбили 7 жилых домов в Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

В течение суток ВС РФ нанесли 24 удара по гражданскому населению Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погиб мирный житель, ранения получил еще один гражданский.



Российские захватчики обстреливали регион из ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Град», артиллерии, танков и минометов.

Атакованы за сутки 15 населенных пунктов: городах Авдеевка, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Заречное, Райское, Щербиновка, села Мемрик, Мирное, Нелиповка, Новокалиново, Новоукраинка, Урожайное, Успеновка, Шахтерское, Шевченко.

Поврежден 31 гражданский объект Донецкой области: 7 жилых домов, сельскохозяйственное предприятие, масляный цех, здание религиозной организации, 20 гаражей, электросети.

Мирное Славянской общины российские войска атаковали четырьмя ракетами «С-300» — убили мирного жителя. Повреждены админздание сельскохозяйственного предприятия, масляный цех и многоквартирный дом.





Заречное российские войска атаковали из РСЗО «Град», ранен человек.





В Часов Яре после обстрела горел многоквартирный дом, также разрушениям подверглись 20 гаражей. Два частных дома разрушены в Щербиновке и два в Великой Новоселке.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 184 человека, с начала обязательной эвакуации — 88 721 человек, среди них 11 125 — дети, 3 880 — люди с инвалидностью.

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