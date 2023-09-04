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ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області

04 вересня 2023, 09:49

ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області

З середини позаминулого тижня ЗС РФ почали штурмувати позиції ЗСУ у районі Новоєгорівки, Сили оборони України відбивають десятки атак на добу, але загарбникам просунутися не вдається. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, зазначивши, що «вдається росіянам лише втрачати сили та засоби».

Російська армія, за його словами, продовжила обстрілювати Білогорівку авіацією та артилерією, також було атаковано і Невське.

«У Лисичанську загарбники розгорнули мережу пунктів прийму металу. І вона користується попитом. По-перше, росіяни зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей. Сотні будинків і тисячі квартир залишилися порожніми. Ті, хто згодом повертається в таке жило, виявляє навіть відсутність столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про щось більш цінне», — розповіли в ОВА.

Лисогор констатував, що у військкоматах на території підконтрольнйі угрупованню «ЛНР» отримали вказівку щодо прискорення заходів примусової мобілізації. Він зазначив, що тому під час затягнутого на 10 діб «голосування» вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого можна забрати. Одним, як написав голова Луганської ОВА, треба підвищити явку, іншим загарбникам необхідно прискорити призов.

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