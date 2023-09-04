ВС РФ обстреляли Белогоровку авиацией и артиллерией, ударили по Невскому в Луганской области

С середины позапрошлой недели ВС ПФ начали штурмовать позиции ВСУ в районе Новоегоровки, Силы обороны Украины отражают десятки атак в сутки, но захватчикам продвинуться не удается. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, отметив, что «удается россиянам только терять силы и средства».

Российская армия, по его словам, продолжила обстреливать Белогоровку авиацией и артиллерией, также было атаковано и Невское.

«В Лисичанске захватчики развернули сеть пунктов приема металла. И она пользуется спросом. Во-первых, россияне разрушили значительное количество промышленных объектов, где есть чем разжиться. Во-вторых, из города эвакуировалась большая часть людей. Сотни домов и тысячи квартир остались пустыми. Те, кто впоследствии возвращается в такое жилье, обнаруживает даже отсутствие столовых приборов и садового инвентаря, не говоря уже о чем-то более ценном», — рассказали в ОВА.

Лысогор констатировал, что в военкоматах на территории подконтрольной группировке «ЛНР» получили указание относительно ускорения мероприятий принудительной мобилизации. Он отметил, что поэтому во время затянутого на 10 суток «голосования» они проверяют у избирателей наличие воинского учета, уточняют списки, кого еще можно забрать. Одним, как написал глава Луганской ОВА, надо повысить явку, другим захватчикам необходимо ускорить призыв.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.