Атака на Одеську область: російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

У ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

«За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські шахеди впали і здетонували на території Румунії», — написав він.

За словами Ніколенка, це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн.

«Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав», — зазначив він.

Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони було збито 17 безпілотників на півдні Одеської області.