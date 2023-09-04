Зазначали місця дислокації ЗСУ. Двох мешканців Донеччини засудили за допомогу окупантам

Жителів Донецької області засуджено до 12 та 14 років за ґратами. Фото: Офіс Генпрокурора

Двоє громадян України проведуть понад 10 років за ґратами за державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що у 2018 році мешканка міста Новогродівка, перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, дала згоду представнику спецслужб Росії здійснювати підривну діяльність проти нашої держави.

«Жінка збирала дані про місцезнаходження підрозділів ЗСУ, у тому числі через особисті знайомства з військовослужбовцями та правоохоронцями. Вона потай наносила червоною фарбою поряд із цими об'єктами спеціальні мітки, фотографувала їх та надсилала знімки з координатами на карті через месенджер у соцмережі учаснику воєнізованих формувань фейкової республіки», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, засуджена доповідала окупантам про чисельність українських захисників та розкривала напрямки руху техніки. Відомо, що за кожне повідомлення вона отримала від російських спецслужб 2000 грн.

Також мешканець Лимана пішов на співпрацю з окупантами у квітні 2023 року, вже після деокупації міста українськими військовими. Використовуючи аккаунт у соцмережі, він «зливав» місця їхньої дислокації знайомому з танкової роти тактичної групи «ДНР».

Також описував місця перебування поліцейських, які брали участь у документуванні жахливих наслідків перебування окупантів у регіоні. Особливу увагу інформатор надав деталізації координат об'єктів громадянської інфраструктури міста.

У пресслужбі зазначили, що жінці призначено покарання у вигляді 12 років ув'язнення, а чоловікові — 14 років за ґратами.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ 15 років в'язниці загрожує бойовику ЗС РФ, який воював проти ЗСУ у Донецькій області.