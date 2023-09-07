У ЗСУ є успіх південніше Роботиного та західніше Вербового — Генштаб

Українські війська мають успіх у наступі на південному фронті. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.



Сили оборони України, за його словами, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

«У ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах», — сказав Ковальов.

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