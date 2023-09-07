У Луганській ОВА розповіли про тонкощі «виборів» РФ у захопленій частині області

Попереднє «волевиявлення» на території Луганської області тимчасово підконтрольній угрупуванню «ЛНР» нагадує фарс, люди «голосують» під дулами автоматів. Про це сказав голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко.

За його словами, таємниця голосування, як один із принципів демократичних виборів, відсутня під час «виборчих процесів», які відбуваються, в регіоні в принципі.

«У захоплених минулоріч населених пунктах місцевих жителів в списках кандидатів у депутати не дуже багато – усі інші є колаборантами з окупованих дев’ять років тому територій або росіяни», — заявив Власенко.

Також, як зазначили у Сєверодонецькій адміністрації, населення захопленого РФ регіону не впевнене, що зможе перезимувати вдома, за більш ніж рік окупації росіяни не відновили систему централізованого теплопостачання у містах.



Кількість місцевих жителів Сєвєродонецького району, за даними Власенка, зменшується, а при спробі виїхати з окупованої частини Луганської області росіяни ретельно перевіряють чоловіків.

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