Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области

07 сентября 2023, 09:49

В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области

Предварительное «волеизъявление» на территории Луганской области временно подконтрольной «ЛНР» напоминает фарс, люди «голосуют» под дулами автоматов. Об этом сказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

По его словам, тайна голосования, как один из принципов демократических выборов, отсутствует во время происходящих «избирательных процессов» в регионе в принципе.

«В захваченных в прошлом году населенных пунктах местных жителей в списках кандидатов в депутаты не очень много — все остальные являются коллаборационистами с оккупированных девять лет назад территорий или россияне», — заявил Власенко.

Также, как отметили в Северодонецкой администрации, население захваченного РФ региона не уверено, что сможет перезимовать дома, за более чем год в оккупации россияне не восстановили систему централизованного теплоснабжения в городах.

Количество же местных жителей Северодонецкого района, по данным Власенко, уменьшается, а при попытке выехать из оккупированной части Луганской области россияне тщательно проверяют мужчин.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Северодонецк Луганская область
Прочее
Выборы Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
все новости
11:41
За сутки потери ВС РФ на Таврическом направлении составили 307 челове
11:31
Из-за обстрелов войск РФ за сутки пострадали 58 мирных жителей Донецкой области
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
11:05
В Кривом Роге информатор «сливал» направления полетов боевой авиации ВСУ
10:55
В Херсонской области военные РФ с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку — ОВА
10:42
Бывший глава Верховного суда останется под стражей до 16 октября
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
10:21
Беспилотник в Ростове упал рядом со штабом Южного военного округа: есть раненый, много повреждений
10:04
Российская ВГТРК запустила свою франшизу в Донецке
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
09:22
Петиция о возобновлении публичного доступа к декларациям чиновников набрала необходимые 25 тысяч подписей
08:58
У ВСУ есть успех южнее Работино и западнее Вербового — Генштаб
08:39
Армия РФ обстреляла четыре района Харьковской области: есть жертва и значительные разрушения
08:32
Войска РФ снова атаковали Украину: ПВО ночью сбила 25 «Шахедов»
08:14
Российская армия обстреляла Донецкую область: 19 человек погибло и 38 ранено
22:32
Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов
21:05
США объявили о новом пакете. Там есть снаряды с обедненным ураном
20:34
Минобороны России предложило ставить заключенных на воинский учет
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама