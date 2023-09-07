В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области

Предварительное «волеизъявление» на территории Луганской области временно подконтрольной «ЛНР» напоминает фарс, люди «голосуют» под дулами автоматов. Об этом сказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

По его словам, тайна голосования, как один из принципов демократических выборов, отсутствует во время происходящих «избирательных процессов» в регионе в принципе.

«В захваченных в прошлом году населенных пунктах местных жителей в списках кандидатов в депутаты не очень много — все остальные являются коллаборационистами с оккупированных девять лет назад территорий или россияне», — заявил Власенко.

Также, как отметили в Северодонецкой администрации, население захваченного РФ региона не уверено, что сможет перезимовать дома, за более чем год в оккупации россияне не восстановили систему централизованного теплоснабжения в городах.



Количество же местных жителей Северодонецкого района, по данным Власенко, уменьшается, а при попытке выехать из оккупированной части Луганской области россияне тщательно проверяют мужчин.

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