У Донецькій області окупанти атакували Вугледар понад 30 разів

На Донеччині не вщухають обстріли з боку російських окупаційних військ. Під атаку потрапив Вугледар, на щастя, обійшлося без жертв. Повідомлення про пошкодження мирної інфраструктури опублікувала Донецька обласна військова адміністрація.



«На Волноваському напрямку росіяни 31 раз обстріляли Вугледар — без жертв», — йдеться в повідомленні.



За даними, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, околиць Мар'їнської та Очеретинської громад.



На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Дружбі Торецької громади, обстріляно околиці Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки та промислову будівлю.



На Лисичанському напрямку 1 особа поранена у Сіверську, пошкоджено 5 будинків у Зарічному Лиманській громаді.



Нагадаємо, 10 вересня російські окупанти поранили одного громадянського.