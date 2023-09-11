В Донецкой области оккупанты атаковали Угледар более 30 раз

В Донецкой области не утихают обстрелы со стороны российских оккупационных войск. Под атаку попал Угледар, к счастью, обошлось без жертв. Сводку о повреждениях мирной инфраструктуры опубликовала Донецкая областная военная администрация.



«На Волновахском направлении россияне 31 раз обстреляли Угледар — без жертв», — говорится в сообщении.



По данным, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, окрестностей Марьинской и Очеретинской громад.



На Горловском направлении повреждены 3 дома в Дружбе Торецкой громады, обстреляны окраины Константиновской громады. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома и промышленное здание.



На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Северске, повреждены 5 домов в Заречном Лиманской громады.



Напомним, 10 сентбря российсккие оккупанты ранили одного гражданского.