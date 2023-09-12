У «ДНР» заявили про поранення під час обстрілу чоловіка у Великоновоселівському районі

Внаслідок обстрілу Великоновосілківського району окупованої частини Донецької області поранено мирного жителя. Про це сьогодні повідомили у диспетчерській службі МВ та НС «адміністрації» Волноваського району.



Там розповіли, що внаслідок обстрілу села Керменчик у Великоновосілківському районі, поранення отримав чоловік 1949 року народження. Потерпілого госпіталізовано до центральної лікарні міста Волновахи.



Раніше обстрілами було поранено чотирьох мирних жителів Донецька, Макіївки, Оленівки та Кременчика.