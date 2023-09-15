На Херсонщині оголосили обов'язкову евакуацію сімей із дітьми

Із деяких населених пунктів Херсонської області обов'язково евакуювали сім'ї з дітьми. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілюють ворог», — йдеться у повідомленні.



Прокудін не уточнив, із яких населених пунктів планують евакуювати сім'ї з дітьми.



Також місцева Рада оборони змінила тривалість комендантської години — тепер вона триватиме з 20 до 6 години. Крім того, Прокудін анонсував рішення щодо оборони області.



«Без подробиць, нехай це буде сюрпризом для росіян», - додав глава області.



У березні 2023 року Кабмін схвалив ініціативу щодо примусової евакуації дітей із зон бойових дій. Вона можлива за рішенням обласних військових адміністрацій, погодженим із військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація дітей проводитиметься з супроводу одного з батьків або законного представника.