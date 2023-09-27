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Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених

27 вересня 2023, 19:16

Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених

Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених

Російські війська сьогодні, 27 вересня, з танків та за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області, загинув чоловік, є поранені. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що озброєні підрозділи держави-агресора завдали вогневих ударів по Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ.

За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби та танки.

Внаслідок атаки загинув один із місцевих жителів. Ще четверо цивільних — жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілу на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«Ворожа атака зруйнувала та спотворила понад два десятки приватних будинків та господарських будівель — у будинках вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями розпочато досудові розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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