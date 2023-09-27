Оккупанты авиабомбами обстреляли север Донецкой области: есть погибший, много раненых

Российские войска сегодня, 27 сентября, с танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области, погиб мужчина, есть раненые. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Отмечается, что вооруженные подразделения государства-агрессора нанесли огневые удары Константиновке, Торецку и Калиновке Часовоярской ОТГ.



По предварительным данным, против гражданского населения оккупанты применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.



В результате атаки погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских — женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся при обстреле на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести.



«Вражеская атака разрушила и изуродовала более двух десятков частных домов и хозяйственных зданий — в зданиях выбиты окна, двери, разрушены крыши. Также поврежден газопровод и электросети», — говорится в сообщении.



Правоохранителями начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.