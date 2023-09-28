Армія РФ вночі вдарила авіаційною бомбою по правобережній частині Костянтинівки

Сьогодні о 4:10 ночі російська армія вдарила по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомляє Костянтинівська ГВА.



Загарбниками було обстріляно правобережну частину Костянтинівки. Місто атаковане керованою авіаційною бомбою УАБ-500. Внаслідок удару пошкоджено 5 приватних житлових будинків.



Вчора, 27 вересня, о 14:25 росіяни також завдали авіаудару КАБ-500 по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 22 приватні житлові будинки, 2 лінії електромережі, газопровід. Було поранено мирного жителя, загиблих на місці не виявили.

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