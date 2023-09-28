Армия РФ ночью ударила авиационной бомбой по правобережной части Константиновки

Сегодня в 4:10 ночи российская армия ударила по Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает Константиновская ГВА.



Захватчиками была обстреляна правобережная часть города Константиновка. Город атакован управляемой авиационной бомбой — УАБ-500. В результате удара повреждены 5 частных жилых домов.



Вчера, 27 сентября, в 14:25 россияне также нанесли авиаудар УАБ-500 по Константиновке. В результате обстрела повреждены 22 частных жилых дома, 2 линии электросети, газопровод. Был ранен мирный житель, погибших на месте не обнаружили.

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