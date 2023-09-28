У «Дії» відкрили сертифікати на житло замість зруйнованого росіянами - Шмигаль

У додатку «Дія» стали доступними для ознайомлення житлові сертифікати — їх отримали ті українці, які в рамках програми «єВідновлення» подавали відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла. Про це оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«Сьогодні у рамках програми „єВідновлення“ відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у „Дії. Завдяки їм українці, чиє житло повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подав заявку через „Дію“, в окремій вкладці розділу „єВідновлення“ повністю побачать свій сертифікат», — зазначив він.



Повноцінний запуск житлових сертифікатів очікується у листопаді цього року.



«Механізм їхнього використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск уже у листопаді цього року. Однак зараз вже є можливість вибрати для себе найкраще місце для життя та найоптимальніші варіанти нерухомості», — повідомив Шмигаль.



За словами глави уряду, про те, як сертифікати можна буде використовувати на практиці, згодом докладно проінформують Міноновлення та Міністерство цифрової трансформації.