В «Дії» открыли сертификаты на жилье взамен разрушенного россиянами — Шмыгаль

В приложении «Дія» стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты — их получили те украинцы, кто в рамках программы «еВідновлення» подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья. Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Сегодня в рамках программы „еВідновлення“ открываем просмотр жилищных сертификатов в „Дії. Благодаря им украинцы, чье жилье было полностью разрушено Россией, смогут приобрести новое. Все, кто подал заявку через „Дію“, в отдельной вкладке раздела „еВідновлення“ полностью увидят свой сертификат», — отметил он.



Полноценный запуск жилищных сертификатов ожидается в ноябре этого года.



«Механизм их использования еще дорабатывается. Планируем полноценный запуск уже в ноябре этого года. Однако сейчас уже есть возможность выбрать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости», — сообщил Шмыгаль.



По словам главы правительства, о том, как сертификаты можно будет использовать на практике, впоследствии подробно проинформируют Минобновления и Министерство цифровой трансформации.