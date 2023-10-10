Армія РФ атакувала Бахмутський та Покровський райони: є поранені

Армія РФ атакувала Бахмутський та Покровський райони – розпочато розслідування за фактом поранення трьох людей, серед яких 16-річна дівчина. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 жовтня 2023 року російська армія обстріляла с. Нелиповка Бахмутського району, мабуть, із артилерії. Внаслідок вибуху, перебуваючи у дворі власного домоволодіння, отримав перелом руки 59-річний місцевий житель.

«При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Окупанти також атакували м. Красногорівку та с. Катеринівка. Там отримали множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років.