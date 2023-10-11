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Чотирьох мирних жителів поранено внаслідок обстрілів Харківщини — ОВА

11 жовтня 2023, 10:47

Чотирьох мирних жителів поранено внаслідок обстрілів Харківщини — ОВА

Результати обстрілу у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов/Telegram Результати обстрілу у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Минулої доби обстріли окупантів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області, внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також у середу, близько 5:00, російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ і завдали ракетного удару ЗРК С-300 по Боровій в Ізюмському районі Харківської області.

«Пошкоджено два житлові будинки. Без постраждалих», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку зазнали поранень троє цивільних — дві жінки 45 років і 34-річний чоловік. Одна жінка та чоловік госпіталізовані. У селищі пошкоджено десять будівель та чотири автомобілі.

У Басовому через обстріл з вертольота пошкоджено приватне домоволодіння. У Курилівці артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранено 47-річного чоловіка. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу Петропавлівки пошкоджено два житлові будинки, господарські будівлі.

 

 

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