Чотирьох мирних жителів поранено внаслідок обстрілів Харківщини — ОВА

Минулої доби обстріли окупантів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області, внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Також у середу, близько 5:00, російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ і завдали ракетного удару ЗРК С-300 по Боровій в Ізюмському районі Харківської області.
«Пошкоджено два житлові будинки. Без постраждалих», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Крім цього, внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку зазнали поранень троє цивільних — дві жінки 45 років і 34-річний чоловік. Одна жінка та чоловік госпіталізовані. У селищі пошкоджено десять будівель та чотири автомобілі.
У Басовому через обстріл з вертольота пошкоджено приватне домоволодіння. У Курилівці артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранено 47-річного чоловіка. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу Петропавлівки пошкоджено два житлові будинки, господарські будівлі.