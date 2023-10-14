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Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак

14 жовтня 2023, 22:27

Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак

Нікопольський район Дніпропетровської області цілий день був під обстрілом. Фото: Сергій Лисак/Telegram Нікопольський район Дніпропетровської області цілий день був під обстрілом. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські війська з кількох видів зброї зазнали масованого обстрілу Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, ЛЕП, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

«Цілий день агресор атакував Нікопольщину із важкої артилерії. Випустив майже три десятки снарядів. А ще направив дрон-камікадзе. Дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам», — написав він у Телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, пошкоджено шість приватних будинків, майже десяток господарських будівель, теплиця, кілька ліній електропередач. Людей не зачепило.

 

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