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Никопольский район подвергся массированному обстрелу — Лысак

14 октября 2023, 22:27

Никопольский район подвергся массированному обстрелу — Лысак

Никопольский район Днепропетровской области целый день был под обстрелом. Фото: Сергей Лысак/Telegram Никопольский район Днепропетровской области целый день был под обстрелом. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские войска из нескольких видов оружия подвергли массированному обстрелу Никопольский район, повреждены частные дома, хозпостройки, ЛЭП, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в субботу вечером.

«Целый день агрессор атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил почти три десятка снарядов. А еще направил дрон-камикадзе. Досталось районному центру, Марганецкой и Мировской громадам», — написал он в Телеграм-канале.

По данным обладминистрации, повреждено шесть частных домов, почти десяток хозяйственных построек, теплица, несколько линий электропередач. Людей не задело.

 

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