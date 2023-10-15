Окупанти вдарили по Покровському району: поранено троє людей

Окупаційні війська сьогодні вдень, 15 жовтня, обстріляли села Нетайлове та Аннівку у Покровському районі Донецької області. В результаті атаки троє людей отримали поранення. Про це передає Суспільне.



Прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва розповіли, що атака розпочалася о 13:00.



«Російські військові обстріляли, ймовірно, з артилерії Нетайлово, внаслідок чого отримала поранення 63-річна жінка», — зазначила вона.



За її словами, близько 15:00 російська армія попередньо обстріляла з реактивної системи залпового вогню «Ураган» Аннівку.



«66-річний чоловік та жінка 72-річна жінка отримали осколкові поранення та переломи», — резюмувала Медведєва.



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