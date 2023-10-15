Оккупанты ударили по Покровскому району: ранены три человека

Оккупационные войска сегодня днем, 15 октября, обстреляли села Нетайлово и Анновку в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения. Об этом передает Суспільне.



Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева рассказали, что атака началась в 13:00.



«Российские военные обстреляли, вероятно, из артиллерии Нетайлово, в результате чего получила ранения 63-летняя женщина», — отметили она.



По ее словам, около 15:00 российская армия, предварительно, обстреляла из реактивной системы залпового огня «Ураган» Анновку.



«66-летний мужчина и женщина 72-летняя женщина получили осколочные ранения и переломами», — резюмировала Медведева.



Напомним, оккупанты обстреляли Словянск.