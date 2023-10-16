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HIMARS вдарив по екіпажах російських БПАК ZALA

16 жовтня 2023, 08:45

HIMARS вдарив по екіпажах російських БПАК ZALA

Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по місцеперебуванню екіпажів БПАК ZALA. Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

У ході розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили нову мету – місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA (яка виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи»).

Українські військовослужбовці провели спостереження, а згодом скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

Раніше співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи «Сонцепек», після чого передали її координати екіпажу реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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