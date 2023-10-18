ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли село Пойма, заявив z-канал

Загони Збройних сил України висадилися на окупований Росією лівий берег Дніпра на Херсонщині та зайняли село Пойма. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Рибар», який пов'язують із Міноборони РФ.



Зазначається, що в результаті штурму двома групами морпіхів 35 та 36 бригад ЗСУ за підтримки артилерії та FPV-дронів бійці змогли зайняти село Пойма та вийшли до північних околиць Піщанівки.



За деякими даними, кілька будинків на північній околиці були зайняті українськими штурмовиками. Стверджується, що російські війська завдають артилерійських ударів по бійцям ЗСУ.



Також повідомляється, що на протилежному боці у Садового та Придніпровського готуються до форсування Дніпра 501 та 1 батальйони 36 обрмп чисельністю до 300 осіб, завданням яких є звільнення Піщанівки та вихід до Підстепового.



Водночас на північ від островів Козацький і Дрібний ще кілька штурмових груп ВМС України готуються до атаки на кордон Козачі Табори — Кринки.



Генеральний штаб ЗСУ цю інформацію поки не коментував.



Нагадаємо, у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не залишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак окупантів.