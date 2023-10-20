Окупанти шукають у телефонах школярів українські застосунки — ЦНС

Військові Російської Федерації на окупованих територіях перевіряють телефони школярів на наявність українських застосунків. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Агресор шукає дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн навчання в українських школах або користуються українськими послугами», — повідомили в ЦНС.

Зокрема, у школах Херсонської області частина вчителів, які прибули з РФ, отримали завдання перевірити телефони учнів на наявність «екстремістських додатків».

Зокрема йдеться про додаток «Єдина школа».

Також ворога цікавить встановлений месенджер Signal та налаштування мови, а також часовий пояс на телефоні.

«Центр національного опору наголошує, що кожен «педагог», який переслідує українських дітей, буде покараний відповідно до українського законодавства, адже деокупація ТОТ — лише справа часу», — повідомили у центрі.