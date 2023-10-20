Армія РФ обстріляла Авдіївку, постраждала жінка

Російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині сьогодні, 20 жовтня. Про це передає Суспільне.



Речник прокуратури Донецької області Анастасія Медведєва розповіла, що росіяни вдарили, ймовірно, з артилерії. Внаслідок атаки є постраждала.



«О восьмій ранку армія РФ обстріляла Авдіївку. Від вибухів снарядів, перебуваючи у дворі власного приватного будинку, зазнала множинних осколкових поранень 61-річна жінка», — зазначила вона.



Анастасія Медведєва розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Попри це Сили оборони тримають позиції.