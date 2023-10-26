Російська армія завдала 50 авіаударів по території України

Минулої доби, 25 жовтня, відбулося 78 бойових зіткнень з армією РФ, противник завдав загалом 50 авіаударів і здійснив 49 атак з МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Про це свідчить звіт Генштабу ЗСУ.



Також російські окупанти завдали чергових авіаударів по Україні, використовуючи іранські ударні БПЛА Shahed-136/131. Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили усі 17 «Шахедів».



На жаль, уламками знищених БПЛА поранено мирних жителів. У містах Славута та Нетішин (Хмельницька область) пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, дві пожежні станції, одне поліцейське відділення.



На жаль, внаслідок удару керованої авіабомби по житловому району міста Берислав та селам Бериславського району (Херсонська область) загинули та поранені мирні жителі, зруйновані чи пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



Нагадаємо, 25 жовтня російські окупанти атакували Берислав Херсонської області, скинувши авіаційну бомбу.