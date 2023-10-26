З 10 жовтня біля Мар'їнки та Авдіївки росіяни втратили понад п'ять тисяч військових — Штупун

Понад п'ять тисяч убитими та пораненими втратили російські військові на Авдіївському та Мар'їнському напрямках з 10 жовтня. Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«З 10 жовтня приблизно вже понад п'ять тисяч агресор втратив особового складу вбитими та пораненими лише на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Крім того, вже цифра сягає 400 одиниць бронетехніки. Такі втрати у окупантів. Але вони намагаються щось підтягнути, перекидають певні резерви з інших напрямків. Наші розвідники це все фіксують і командування робить певні висновки», — сказав Штупун.

Він зазначив, що противник кидає переважно піхоту, але останнім часом фіксувалися також механізовані колони.

“Наші хлопці їх успішно попалили. Як ви бачите, багато танків знищено та ББМ. Але агресор продовжує гнати вперед піхоту. Вона вже не дуже хоче йти вперед, фіксуються випадки відмови, у тому числі представниками загонів «Шторм-Z», які починають у деяких підрозділах бунтувати», – розповів Штупун.

У ЗСУ додали, що командування РФ відводить батальйони, які зазнали великих втрат, і ставить на їхнє місце інші.

Загалом на Таврійському напрямку за добу противник завдав 16 авіаударів, більшість із них на Донеччині. Використовував, зокрема, гелікоптери Ка-52 та літаки Су-25

«Наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії агресора в районі Степового, Авдіївки, Тоненького та Північного. Там наші воїни відбили 15 атак», – повідомив Штупун.

На Мар'їнському напрямку в районі Мар'їнки та Новомихайлівки відбито 20 атак противника. На Шахтарському та Запорізькому напрямках відбито всі спроби росіян пройти вперед у районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського та Вербового.

Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

"Про будь-які позитивні новини ми повідомимо окремо", - сказав Штупун.