Суд «ДНР» незаконно засудив українського військового до 26 років ув`язнення

Сьогодні, 26 жовтня, так званий суд «ДНР» ухвалив вирок військовослужбовцеві полку «Азов», який нібито вбив мирних жителів Маріуполя. Сергія Пюркова засудили до 26 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це повідомили у пресслужбі Слідкому.



За версією суду, Сергій Пюрко у березні 2022 року зробив два прицільні постріли з гранатомета в багатоквартирний житловий будинок у Маріуполі, значно пошкодивши дві квартири.



Крім того, під час несення бойового чергування, він побачив у вікні квартири, розташованої в будинку навпроти, неозброєного цивільного чоловіка, який перебував удома з дружиною та малолітнім сином, нібито вистрілив із гранатомета у квартиру, де вони перебували. Внаслідок розриву снаряда, а також подальших вибухів та займання, житловому приміщенню було заподіяно значні пошкодження.



У відомстві зазначено, що потерпілим вдалося залишити місце події та врятуватися.



Нагадаємо, у РФ вкотре винесли незаконний вирок українському військовослужбовцю Ігорю Михальчуку, який нібито наказав убити мирного громадянина в Маріуполі.