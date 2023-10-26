Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинув місцевий житель — ОВА

Житель с.Тягинка Бериславського району Херсонської області загинув внаслідок авіаційного удару, завданого по селу російськими окупантами. Про це сьогодні повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби. Одна з них потрапила поряд із місцевим кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець.