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Біля Авдіївки ЗСУ стійко тримають оборону та завдають росіянам значних втрат — Генштаб

27 жовтня 2023, 09:07

Біля Авдіївки ЗСУ стійко тримають оборону та завдають росіянам значних втрат — Генштаб

Російські війська активно застосовують авіацію і не залишають спроб оточити Авдіївку. Проте успіхів нема. Українські захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 27 жовтня.

Минулої доби сталося майже 70 бойових зіткнень. Загалом війська РФ завдали одного ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів.

Авіаційні удари зазнали Архангельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп'янському напрямку російські загарбники вели безуспішні штурмові дії у районі населених пунктів Сіньківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямі окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також агресор намагався відновити втрачене становище біля Кліщеївки та Андріївки, де ЗСУ відбили 10 атак.

У свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку війська РФ не залишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але ЗСУ стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак супротивника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках агресор зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають російським військам втрати в живій силі та техніці, виснажують агресора вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки за тилами супротивника.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу і ще один — по зенітно-ракетному комплексу росіян. Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Нагадаємо, за два тижні наступальних дій у районі Авдіївки та Мар'їнки російські війська втратили до п'яти тисяч військових убитими та пораненими. Також знищено до 400 одиниць бронетехніки.

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