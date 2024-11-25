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Російські окупанти з неймовірною швидкістю наступають на Торецькому напрямку – ЗСУ

25 листопада 2024, 18:21

Російські окупанти з неймовірною швидкістю наступають на Торецькому напрямку – ЗСУ

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія здійснює активні штурмові дії на Торецькому напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, там окупанти наступають з неймовірною швидкістю.

«Ворог активно залучає артилерію, авіацію, FPV-дрони та мінометний вогонь. У самому Торецьку ворог втрачає до 100 людей на добу. І можете уявити, яка активність бойових дій, оскільки 100 – це приблизно 5% від усіх втрат ворога на всьому фронті. І це лише одне місто Торецьк», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ зачистили село, в яке прорвалися війська РФ, частина окупантів потрапила в полон.

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Анастасія Бобовнікова

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