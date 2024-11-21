У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»

Так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетну атаку на анексований Крим. У регіоні працювала протиповітряна оборона.



За його словами, ППО нібито збили ракету «Нептун».



«У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збито одну протикорабельну ракету «Нептун» над акваторією на значному віддаленні від берега», — зазначив він.



Згідно з повідомленням місцевого жителя Криму, був один гучний вибух з боку моря, передає Суспільне Донбас.



Станом на 15.31 пролунав відбій повітряної тривоги.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський 21 листопада зазначив, що РФ атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою.