ССО влаштували засідку на групу російських окупантів

«Рейнджери» ССО знищили групу росіян. Фото: кадр із відео

Оператори 4 полку «Рейнджер» влаштували засідку на росіян на одному з напрямків фронту. Результати опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



Російський бойовий гольф-кар з 6 піхотинцями РФ рухався вздовж лісосмуги, коли потрапив під злагоджене вогневе ураження.



Внаслідок стрілецького бою та атаки дрона-камікадзе, бійцям сил спецоперацій вдалося повністю знищити ворожу групу.



«Після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат», - зазначили в ССО.

Нагадаємо, на лівому березі Херсонської області ССО знищили російський «Сонцепьок».