ССО влаштували засідку на групу російських окупантів

Оператори 4 полку «Рейнджер» влаштували засідку на росіян на одному з напрямків фронту. Результати опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Російський бойовий гольф-кар з 6 піхотинцями РФ рухався вздовж лісосмуги, коли потрапив під злагоджене вогневе ураження.
Внаслідок стрілецького бою та атаки дрона-камікадзе, бійцям сил спецоперацій вдалося повністю знищити ворожу групу.
«Після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат», - зазначили в ССО.
Нагадаємо, на лівому березі Херсонської області ССО знищили російський «Сонцепьок».
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