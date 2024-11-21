Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим

Біля Маріуполя окупанти ремонтують частину дороги до Криму.

Російські загарбники розпочали ремонт дороги між Новоазовськом та Маріуполем. Таким чином, ця дорога має вихід до так званої траси «Новоросія», яка є сухопутним коридором до Криму. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Відремонтувати планують 16 км дороги. Ця частина сполучає окуповані села Виноградне, Сопіно, Приморське та Піонерське з Маріуполем», — йдеться у повідомленні.





За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупований Маріуполь поступово перетворюється на основний центр логістики, який підтримує російську армію у стримуванні захоплених територій та зміцненні своїх позицій на них — як на суші, так і на морі.

«Окупанти використовують порт, будують навколо міста дороги. Все це має стати елементом побудови військової логістики, яка звʼязуватиме російські території з Кримом та забезпечуватиме постачання на фронт», — зазначив він.



Раніше ми писали, що вкрадені російськими окупантами квартири маріупольців планують віддавати як компенсаційне житло.