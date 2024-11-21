Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим

Російські загарбники розпочали ремонт дороги між Новоазовськом та Маріуполем. Таким чином, ця дорога має вихід до так званої траси «Новоросія», яка є сухопутним коридором до Криму. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
«Відремонтувати планують 16 км дороги. Ця частина сполучає окуповані села Виноградне, Сопіно, Приморське та Піонерське з Маріуполем», — йдеться у повідомленні.
За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупований Маріуполь поступово перетворюється на основний центр логістики, який підтримує російську армію у стримуванні захоплених територій та зміцненні своїх позицій на них — як на суші, так і на морі.
«Окупанти використовують порт, будують навколо міста дороги. Все це має стати елементом побудови військової логістики, яка звʼязуватиме російські території з Кримом та забезпечуватиме постачання на фронт», — зазначив він.
Раніше ми писали, що вкрадені російськими окупантами квартири маріупольців планують віддавати як компенсаційне житло.
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