МОЗ спільно з правоохоронцями перевірить інвалідність 1695 держслужбовців

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності 1695 посадових осіб із понад 30 державних органів. Про це повідомило МОЗ.



«Наприкінці жовтня Рада національної безпеки і оборони України провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовим особам держорганів. Так, на виконання рішень РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам», — йдеться у заяві.



Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32 % – працівники органів податкової служби України;

26 % – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

У відомстві нагадали, що найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам.

Нагадаємо, начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах.