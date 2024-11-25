Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

МОЗ спільно з правоохоронцями перевірить інвалідність 1695 держслужбовців

25 листопада 2024, 18:25

МОЗ спільно з правоохоронцями перевірить інвалідність 1695 держслужбовців

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності 1695 посадових осіб із понад 30 державних органів. Про це повідомило МОЗ.

«Наприкінці жовтня Рада національної безпеки і оборони України провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовим особам держорганів. Так, на виконання рішень РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам», — йдеться у заяві.

Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

  • 32 % – працівники органів податкової служби України;
  • 26 % – працівники органів прокуратури;
  • 17 % – працівники органів митної служби;
  • 25 % – працівники інших державних органів.

У відомстві нагадали, що найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам.

Нагадаємо, начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Перевірки МСЕК інвалідність
Організації
МОЗ України

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
21:00
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
11:15
На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА
09:44
У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада
07:30
«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області
23:20
Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу
21:50
Працівники макіївської фабрики місяцями не отримували зарплату
15:59
У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»
14:34
Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим
13:11
Окупована Горлівка під обстрілом: поранено 12 мешканців
11:00
У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається
09:19
Армія РФ просунулася в Кураховому — DeepState
23:00
Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового
усі новини
18:43
ППО в Одеській області збила одну балістичну ракету та 5 розвідронів
18:25
МОЗ спільно з правоохоронцями перевірить інвалідність 1695 держслужбовців
18:21
Російські окупанти з неймовірною швидкістю наступають на Торецькому напрямку – ЗСУ
17:17
Сили оборони на Краматорському напрямку знищили бомбомет «Смерч-2»
17:04
На Харківщині ЗСУ зачистили село, в яке прорвалися війська РФ: частина окупантів потрапила в полон
16:55
ССО влаштували засідку на групу російських окупантів
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
16:10
ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по російській системі ППО в Курській області: ліквідовано командира дивізіону
15:52
«Білий янгол» евакуював сім'ю з Мирнограда
15:39
Понад півтисячі прокурорів в Україні мають статус інвалідності — нардеп Гончаренко
15:33
Зеленський: Курахівський напрямок — найважчий зараз
14:45
«Ситуація загрозлива»: РФ накопичила велику кількість військових неподалік міста Часів Яр
14:30
ЗС РФ атакували пункт гумдопомоги FPV-дроном: поранено п'ятьох людей
14:26
Число постраждалих від російського удару в Одесі збільшилося до 10 осіб — ДСНС
13:55
На станції метро «Вокзальна» виявили підозрілий пакет
13:50
Війська РФ вранці обстріляли Слов`янськ: прилетіло в промзону
13:00
Програма «Власна справа»: гранти на старт чи розвиток бізнесу (Промо)
12:55
Окупанти атакували Харків, Одесу та Запоріжжя, є постраждалі — Зеленський
12:35
Ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому в Курській області РФ: є поранені
12:21
ДРГ РФ намагалася прорватися до Харківської області: у окупантів є втрати
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили бомбомет Смерч-2. Фото: скриншот Сили оборони на Краматорському напрямку знищили бомбомет «Смерч-2»
25 листопада, 17:17
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео На Харківщині ЗСУ зачистили село, в яке прорвалися війська РФ: частина окупантів потрапила в полон
25 листопада, 17:04
«Рейнджери» ССО знищили групу росіян. Фото: кадр із відео ССО влаштували засідку на групу російських окупантів
25 листопада, 16:55
«Білий янгол» евакуював сім'ю з Мирнограда. Фото: кадр із відео «Білий янгол» евакуював сім'ю з Мирнограда
25 листопада, 15:52
Вночі був атакований військовий аеродром у Курській області Росії. Скріншот відео Ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому в Курській області РФ: є поранені
25 листопада, 12:35
Перші кадри після удару по Одесі вранці 25 листопада. Фото: Одеса Інфо/Telegram Росіяни вдарили по житлових будинках у центрі Одеси: є постраждалі
25 листопада, 11:36
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір