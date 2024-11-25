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ППО в Одеській області збила одну балістичну ракету та 5 розвідронів

25 листопада 2024, 18:43

ППО в Одеській області збила одну балістичну ракету та 5 розвідронів

ППО збила ракету та п'ять розвіддронів. Фото: Повітряні сили ППО збила ракету та п'ять розвіддронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія 25 листопада атакувала Одеську область за допомогою двох ракет та п'яти розвідувальних дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили одну ракету та всі БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«Протягом дня 25 листопада 2024 року російські окупанти атакували Одеську область двома балістичними ракетами «Іскандер-М», одна з яких була збита протиповітряною обороною півдня України», — йдеться в повідомленні.

Крім того, на південному напрямку знищено п'ять розвідувальних безпілотників — два БПЛА «Орлан» та по одному «Фенікс», «Мерлін-ВР» та «Supercam».

Раніше ми писали, що 25 листопада російські військові обстріляли Одесу. Постраждали 11 людей.

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