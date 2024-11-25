ППО в Одеській області збила одну балістичну ракету та 5 розвідронів

Російська армія 25 листопада атакувала Одеську область за допомогою двох ракет та п'яти розвідувальних дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили одну ракету та всі БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«Протягом дня 25 листопада 2024 року російські окупанти атакували Одеську область двома балістичними ракетами «Іскандер-М», одна з яких була збита протиповітряною обороною півдня України», — йдеться в повідомленні.
Крім того, на південному напрямку знищено п'ять розвідувальних безпілотників — два БПЛА «Орлан» та по одному «Фенікс», «Мерлін-ВР» та «Supercam».
Раніше ми писали, що 25 листопада російські військові обстріляли Одесу. Постраждали 11 людей.
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