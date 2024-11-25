На Харківщині ЗСУ зачистили село, в яке прорвалися війська РФ: частина окупантів потрапила в полон

Полонені російські військові. Фото: кадр із відео

В Харківській області 3-тя штурмова бригада ЗСУ зачистила село Копанки, в яке прорвалися російські окупанти. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБр.



Бійці бригади взяли в полон нову партію росіян. Це військовослужбовці із 1-ї танкової армії РФ.



«Під час взяття їх у полон ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх», – розповіли у бригаді.



Зараз село перебуває під контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, що ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по російській системі ППО в Курській області, ліквідований командир дивізіону.