Почалися випробування українського дрона-розмінувальника — Федоров

Український дрон-розмінувальник ST 1. Фото: Михайло Федоров/Telegram

В Україні стартували випробування автономного дрону ST1 для пошуку мін. Тестування апарату відбувається у рамках діяльності оборонного кластера Brave1. Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що дрон обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, що дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті, а також потужним мікрокомп'ютером. Він обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює вчетверо швидше, ніж людина. «Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни», — зазначив міністр.

Федоров показав готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах.

В даний час команда збирає відгуки, працює над удосконаленням та готується до масштабування виробництва.