Окупанти вдарили по Херсону: загинула жінка, є постраждалі

Сьогодні вночі, 30 жовтня, окупаційні війська атакували Херсон. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



За його інформацією, близько півночі армія РФ із тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Було пошкоджено, зокрема, багатоповерхівки.



«Одна із квартир внаслідок влучення загорілася. Там загинула жінка 85 років. Іншу постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлено до лікарні», — написав він.



Мрочко зазначив, що ще двох поранених — чоловіка 68 років і жінку 36 років — госпіталізовано у стані середньої тяжкості.



Нагадаємо, російська армія обстріляла Новоберислав Херсонської області сьогодні вдень, 29 жовтня. Внаслідок атаки постраждав чоловік.