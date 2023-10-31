У Росії оголосили про створення нової крилатої ракети

У Росії заявили про створення нової авіаційної крилатої ракети для винищувача Су-57. Про це повідомляє видання «Комерсант».

Зазначається, що при менших розмірах вона має дальність, порівнянну з ракетами, що застосовуються в дальній авіації на стратегічних бомбардувальниках Ту-95МС та Ту-160.

До крилатих ракет великої дальності авіаційного базування відносяться снаряди, здатні вразити ціль на відстані 600 км і більше. У дальній авіації – від 1000 до 6500 км.

Видання повідомляє, що інженерам нібито вдалося досягти зниження габаритів ракети за рахунок «нової конструкції доладного крила і внутрішньої компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна».

Су-57 - це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Він має відсіки усередині фюзеляжу для розміщення боєприпасів. Це необхідно для зниження помітності радіолокації літака.

Нагадаємо, після масованих обстрілів минулої осені та взимку в Росії виник дефіцит ракет. Йдеться про високоточні крилаті ракети, а також «Калібрах». Українська розвідка зазначає, що росіяни відновлюють виробництво, щоб нагромадити ракети перед зимою. Мабуть, окупанти хочуть повторити ракетний терор України.