Truth Hounds встановили ракетну бригаду РФ, ймовірно, відповідальну за атаку на драмтеатр у Чернігові

Truth Hounds провели розслідування атаки на Чернігівський музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка та встановили, що 19 серпня 2023 року близько 11:30 російські війська завдали удару по будівлі із застосуванням крилатої ракети «Іскандер-К».



Внаслідок вибуху було пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будинків та постраждали 214 осіб, семеро з яких загинули. Розслідувачі Truth Hounds дійшли висновку, що 26 бригада під командуванням полковника Павла Миколайовича Русакова, за оцінкою Truth Hounds, найімовірніше, відповідальна за атаку на театр у Чернігові.



Саме 26-та ракетна бригада 6-ї загальновійськової армії РФ швидше за все діє на території Брянської та Курської областей. У польовій місії Truth Hounds виявили свідків польоту ракети 19 серпня у населених пунктах Гусанівка, Степанівка, Мена та Величківка Чернігівської області.



Встановлений маршрут ракети вказує на те, що ключовий маневр вона здійснила поблизу населеного пункту Степанівка — змінила напрямок польоту з південно-західного на північно-західний, а потім на західний до Чернігова. Тому запустили ракету, найімовірніше, з території Брянської або Курської області. За допомогою дрона документатори уточнили, що йдеться про висоту 26 метрів.



26-а ракетна бригада (в/ч 54006) дислокується у місті Луга Ленінградської області. Ця бригада першою у РФ повністю переозброїлася на ОТРК «Іскандер» із ТРК «Точка-У». За допомогою OSINT Truth Hounds ідентифікували чималу частину особового складу 26-ї ракетної бригади 6-ї загальновійськової армії РФ під командуванням полковника Павла Миколайовича Русакова та його заступника підполковника Костянтина Володимировича Єлфімова, які, найімовірніше, і наказали атакувати.



Ця бригада бере участь в агресії проти України та обстрілах її території. Такий висновок можна зробити із відеопривітання, опублікованого 9 травня 2023 року бійцями цієї бригади. У ньому вони опосередковано підтвердили свою участь у збройному конфлікті, назвавши себе «героями СВО».



«Іскандери» 26-ї ракетної бригади вдалося ідентифікувати. Ця бригада також належить до Західного військового округу, а значить номерні знаки на її техніці закінчуються на «43» або «50».



