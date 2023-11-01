«Борщовий набір» на Донеччині традиційно подешевшав восени

Вартість «борщового набору» на Донеччині станом на 1 листопада становить 146,26 гривень. Порівняно з 16 жовтня подорожчали 6 із 9 позицій. Однак подорожчання – незначне.

Відповідну інфографіку розмістив департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації у Telegram.



Якщо за місяць вартість «борщового набору» практично не змінилася, то за півроку вона знизилася. Порівняно з травнем зараз приготувати борщ дешевше – це сезонна тенденція.



Наприклад, у середині квітня на 4-5 літрів борщу треба було віддати 177,51 гривні. А до 1 травня – 190,55 гривень.